Alors que tout le monde se focalise sur les annonces faites à la WWDC 2023 comme iOS 17 et le casque Vision Pro, Apple lance son offre Back to School 2023. Cela concerne pour l’instant les États-Unis. Cela arrivera plus tard en France et dans le reste de l’Europe.

Apple offre aux étudiants une carte cadeau de 150$ pour tout achat d’un nouveau MacBook Air, MacBook Pro ou iMac, et une carte cadeau de 100$ pour l’achat d’un nouvel iPad Pro, iPad Air ou Mac mini. La carte cadeau peut être utilisée pour acheter des produits et accessoires Apple, des applications sur l’App Store, des abonnements à des services tels qu’Apple Music et Apple TV+, des espaces de stockage avec iCloud+, et plus encore.

L’offre est disponible dès maintenant et se tiendra jusqu’au 2 octobre. Il est bon de noter que les étudiants ont toujours le droit à une remise pour chaque achat. Cela va environ de 5% à 10% selon les iPad et Mac aux États-Unis. D’autre part, Apple propose 20% de réduction sur ses assurances AppleCare+.

Le Back to School 2023 est disponible dès maintenant sur l’Apple Store en ligne et dans les Apple Store physiques. C’est valable pour les étudiants, ainsi que pour les professeurs.

Quand pourra-t-on en profiter en France ? L’année dernière, l’offre a été lancée le 14 juillet avec des cartes cadeaux jusqu’à 150€. On peut donc imaginer que ce sera plus ou moins au même moment (mi-juillet) cette année.