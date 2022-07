Apple propose désormais son offre Back to School 2022 en France et dans le reste de l’Europe. Elle était déjà présente dans quelques pays (en Amérique du Nord et en Asie) avec des cartes cadeaux. C’est également le cas sur le Vieux Continent.

Nous avions jusqu’à présent le droit à des AirPods offerts. Mais ce n’est plus le cas cette année puisque les cartes cadeaux valables pour les achats en Apple Store (iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, accessoires, etc) et pour les services (Apple Music, Apple TV+, iCloud, Apple Arcade, etc) sont disponibles peu dans plusieurs pays européens, dont en France, en Suisse et en Belgique.

Pour rappel, le Back to School est un programme visant les étudiants, les parents des étudiants et les professeurs afin que l’achat d’un produit sur l’Apple Store Éducation s’accompagne d’un cadeau et de 20% de remise sur l’assurance AppleCare+, de quoi être prêts pour la rentrée. Pour cette année, Apple offre une carte cadeau de 150 euros avec l’achat d’un MacBook Air, MacBook Pro ou iMac, et une carte cadeau de 100 euros avec l’achat d’un iPad Pro ou iPad Air.

L’offre est disponible dès aujourd’hui sur l’Apple Store Éducation. Elle a lieu du 14 juillet au 20 octobre. Une vérification est effectuée avec UNiDAYS pour s’assurer que les acheteurs sont bien des étudiants ou des professeurs.