Les cartes cadeaux évoluent et il est maintenant possible de les utiliser pour les achats d’iPhone, de Mac et autres dans les Apple Store en France et en Suisse. Nous sommes ainsi au même niveau que d’autres pays. En revanche, nos voisins belges ont toujours l’ancien format.

Jusqu’à présent, Apple proposait des cartes cadeaux App Store et iTunes. Il était possible de les utiliser sur l’App Store, l’iTunes Store, Apple Music, iCloud, Apple Arcade et les autres services. Maintenant, la carte cadeau peut également servir à acheter des produits en Apple Store, comme c’est déjà le cas aux États-Unis et ailleurs. Il était temps que cela arrive en France et en Suisse.

La nouvelle carte cadeau valable en Apple Store et pour les services est disponible sur cette page. L’Apple Gift Card est réceptionnée par e-mail et se veut disponible en plusieurs motifs. On peut également choisir un montant : 25, 50 ou 100 euros. Ceux qui veulent un montant précis peuvent choisir l’option « Autre montant » et entrer la valeur désirée.

C’est l’occasion de rappeler qu’Apple a récemment lancé son offre Back to School en Amérique du Nord et dans quelques pays d’Asie. Cette année, le constructeur offre des cartes cadeaux (jusqu’à 150 dollars) au lieu d’une paire d’AirPods dans plusieurs pays. En Europe, l’offre Back to School arrivera dans quelques semaines et on peut se douter que la France va avoir le droit aux nouvelles cartes cadeaux valables en Apple Store et pour les services.