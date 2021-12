Apple a publié une nouvelle vidéo dans laquelle il explique comment on utilise un code d’une carte cadeau avec l’App Store. Certains en ont probablement reçu à Noël.

Comment utiliser une carte cadeau App Store

Il y a deux méthodes. La première concerne les personnes qui ont reçu une carte cadeau via e-mail. C’est très simple pour le coup, il suffit de cliquer sur le lien. Cela vous redirige vers l’App Store et vous n’avez plus qu’à entrer le mot de passe de votre compte Apple. Ca y est, votre compte est crédité de la somme présente sur la carte cadeau.

La second méthode va concerner les personnes qui ont reçu une carte cadeau physique. Il suffit ici de maintenir son doigt appuyé sur l’icône de l’App Store et choisir l’option « Utiliser un code ». Vous pouvez à ce moment choisir d’utiliser la caméra de l’iPhone pour viser le code à 16 chiffres présent au dos de la carte. iOS va automatiquement le reconnaître. Ou bien vous pouvez l’entrer manuellement à l’aide du clavier. Vient l’ultime étape où vous validez avec Face ID, Touch ID ou le mot de passe de votre compte Apple. Vous aurez alors le crédit sur votre compte.

Pour ceux qui ne le savent pas, le crédit d’une carte cadeau App Store peut être utilisé pour acheter des applications sur l’App Store, mais ce n’est pas tout. Il peut aussi servir pour acheter des films ou séries sur l’iTunes Store ou bien payer des services comme Apple Music, iCloud, Apple Arcade, Apple TV+ et bien d’autres.

Vous pouvez acheter des cartes cadeau App Store en cliquant ici pour le format e-mail ou en cliquant ici pour le format physique.