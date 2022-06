Comme attendu, Apple a lancé aujourd’hui son Back to School 2022 dans certains pays. Un changement notable concernant le cadeau offert avec l’achat. Il y avait des AirPods jusqu’à présent. Ce n’est plus le cas à partir de cette année dans certains pays.

Avec le Back to School 2022, Apple propose jusqu’à 150 dollars en carte cadeau, ainsi que 20% de remise sur l’assurance AppleCare+. L’offre est pour l’instant lancée aux États-Unis et au Canada. À l’inverse, on retrouve toujours des AirPods offerts en Inde, à Singapour et en Thaïlande.

Pour rappel, le Back to School est un programme visant les étudiants et professeurs afin que l’achat d’un produit s’accompagne d’un cadeau, de quoi être prêts pour la rentrée. Pour cette année, Apple offre une carte cadeau de 150 dollars à l’achat d’un MacBook Air, MacBook Pro ou iMac, et une carte cadeau de 100 dollars à l’achat d’un iPad Pro ou iPad Air.

Les cartes cadeaux peuvent être utilisées pour l’achat de produits Apple, d’accessoires, d’applications sur l’App Store, d’abonnements à des services tels qu’Apple Music, iCloud+ et plus encore.

Il faudra attendre quelques semaines pour le lancement de l’offre en France et dans le reste de l’Europe. Reste à savoir maintenant si Apple proposera des AirPods chez nous ou si ce sera des cartes cadeaux comme en Amérique du Nord.