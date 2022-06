Ce vendredi va marquer le lancement de l’offre Back to School 2022 d’Apple selon Mark Gurman de Bloomberg. Cela concernera quelques pays et non la totalité. Il faut aussi s’attendre à des changements.

L’illustration d’Apple pour l’édition 2021

Pour rappel, le Back to School est un programme visant les étudiants et professeurs afin que l’achat d’un produit s’accompagne d’un cadeau, de quoi être prêts pour la rentrée. Les années précédentes, Apple offrait une paire d’AirPods pour l’achat d’un Mac ou d’un iPad. Mais cette année, Apple n’offrirait plus ses écouteurs sans fil, proposant à la place une carte cadeau dont le montant n’est pas dévoilé.

The annual Apple Back to School deal in the U.S. is planned to kick off on Friday alongside the M2 MacBook Pro release. May be a gift card with a Mac or iPad purchase instead of free AirPods. — Mark Gurman (@markgurman) June 21, 2022

Il faudra probablement attendre vendredi pour connaître tous les détails, à moins qu’il y ait une autre fuite d’ici là. À noter au passage que ce vendredi marquera aussi la disponibilité du MacBook Pro de 13 pouces avec la puce M2.

Apple proposera son Back to School 2022 aux États-Unis et dans quelques pays ce vendredi. Mais si l’on se base sur les années précédentes, la France et le reste de l’Europe devront attendre le mois de juillet pour profiter de ce programme. Le cadeau offert devrait être le même, qu’importe le pays.