C’est parti pour le Back to School 2021 d’Apple en France, ainsi que dans le reste de l’Europe, en Asie et au Moyen-Orient. À l’instar de ce qu’ont eu les États-Unis et le Canada il y a peu temps, on retrouve des AirPods offerts avec l’achat d’un Mac ou d’un iPad. Et il y a 20% de réduction sur l’assurance AppleCare+.

Apple indique que son Back to School 2021 est possible avec l’achat d’un iMac, Mac mini, Mac Pro, MacBook Pro et MacBook Air. Cela concerne également les Mac sur-mesure. Du côté des iPad, les modèles éligibles sont les iPad Pro et iPad Air. En revanche, l’iPad mini et l’iPad de 8e génération ne permettent pas d’avoir les AirPods offerts.

Les AirPods offerts sont le modèle standard de deuxième génération avec recharge filaire. Ceux qui veulent avoir les AirPods Pro peuvent faire la demande au moment de passer la commande, mais il faudra payer la différence.

Apple indique dans ses conditions générales que l’offre débute aujourd’hui et se terminera le 11 octobre prochain. Ce sont les étudiants en enseignement supérieur qui sont éligibles au Back to School, ainsi que les employés d’établissements scolaires et les parents d’étudiants en enseignement supérieur. Mais dans ce dernier cas, c’est uniquement valable si les parents font l’achat pour le compte de leur enfant inscrit ou admis dans un établissement d’enseignement supérieur.

L’offre Back to School 2021 d’Apple est à retrouver à cette adresse. Une vérification est faite avec UNiDAYS pour prouver que vous êtes bien étudiant. Et comme le reste de l’année, vous profitez de remises sur les produits Apple.