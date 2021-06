C’est parti pour l’édition 2021 de l’offre Back to School d’Apple, d’abord aux États-Unis et au Canada. Le fabricant offre des AirPods aux étudiants et professeurs qui achètent ses produits. C’était la même chose l’année dernière en Amérique, en France et ailleurs.

Tout achat d’un MacBook Air, MacBook Pro, iMac M1, Mac Pro, Mac mini, iPad Pro M1 ou iPad Air permet d’avoir des AirPods offerts dans le cadre du Back to School 2021 chez Apple. Les étudiants et professeurs ont également le droit à une remise sur le prix de chaque produit (c’est le cas toute l’année), ainsi qu’une réduction de 20% sur le prix de l’assurance AppleCare+. Le prix de celle-ci varie selon le produit.

À noter qu’Apple offre ici les AirPods classiques. Ceux qui veulent le modèle avec le boîtier de charge sans fil devront débourser 40 dollars supplémentaires. C’est 90 dollars supplémentaires pour ceux qui veulent les AirPods Pro.

Naturellement, le fabricant d’iPhone va proposer son Back to School 2021 en France et ailleurs un peu plus tard. L’opération de l’année dernière avait été lancée le 8 juillet. On peut donc se douter que ce sera plus ou moins la même chose cette année. Réponse dans quelques semaines si tout se passe comme prévu.