Il y a quelques jours, Apple a proposé la carte cadeau Apple Store en France et en Suisse. Voilà maintenant qu’elle est disponible en Belgique. Mais les Belges ne font pas exactement comme les autres, comme le note MacG.

Auparavant, la France (et d’autres pays) avait une carte cadeau uniquement valide pour les services, comme l’App Store, iCloud, Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, etc. Apple a ensuite sorti une carte cadeau qui est toujours valide avec les services et l’est aussi pour les achats en Apple. Un produit deux-en-un donc.

En Belgique, il y a maintenant la carte cadeau Apple Store, mais celle-ci est séparée de la carte iTunes et App Store qui existait auparavant. Là où elles sont regroupées en France, elles sont séparées chez nos voisins. Les Belges doivent donc s’assurer de faire le bon choix avant d’offrir une carte cadeau à un proche.

Voici ce qu’Apple indique sur son site belge :

Offrez à vos proches une Carte Cadeau Apple Store et ils pourront choisir des produits ou accessoires Apple dans n’importe quel Apple Store, sur Apple.com ou par téléphone au 0800 93 932. Faites votre choix parmi de nombreux thèmes et montants pour offrir le cadeau idéal.

Le montant de la carte peut varier en 25 et 2 000 euros. L’acheteur peut définir un montant précis s’il le souhaite.