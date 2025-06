Apple lance aujourd’hui son offre Back to School 2025 aux États-Unis, avant une arrivée dans d’autres pays, notamment en Europe, un peu plus tard. C’est l’occasion pour les étudiants d’avoir des cadeaux lors de l’achat d’un Mac ou d’un iPad.

L’offre Back to School 2025 d’Apple

L’année dernière, Apple proposait des cartes cadeaux jusqu’à 150 dollars aux États-Unis. Maintenant, on retrouve des AirPods offerts et d’autres accessoires. C’était déjà le cas en Europe pour 2024 et on peut se douter que l’histoire se répétera cette année quand l’offre sera disponible chez nous.

Ceux qui achètent un MacBook avec l’offre Back to School 2025 d’Apple ont le droit à :

AirPods 4 avec réduction active du bruit (offerts, valeur de 179 $)

AirPods Pro 2 (frais supplémentaires de 70 $, valeur totale de 249 $)

Magic Mouse (valeur de 79 $ à 99 $)

Magic Trackpad (valeur de 129 $ à 149 $)

Magic Keyboard avec Touch ID (valeur de 179 $ à 199 $)

Pour ce qui est des iPad, on retrouve :

Apple Pencil Pro (offert, valeur de 119 $)

AirPods 4 (offerts, valeur de 129 $)

AirPods 4 avec réduction active du bruit (offerts, valeur de 179 $)

Magic Keyboard pour iPad Air 11 pouces (frais supplémentaires de 130 $, pour une valeur de 249 $)

Magic Keyboard pour iPad Air 13 pouces (frais supplémentaires de 180 $, pour une valeur de 299 $)

Magic Keyboard pour iPad Pro 11 pouces (frais supplémentaires de 160 $, pour une valeur de 279 $)

Magic Keyboard pour iPad Pro 13 pouces (frais supplémentaires de 210 $, pour une valeur de 329 $)

Et enfin, les offres pour l’iMac :

AirPods 4 avec réduction active du bruit (offerts, valeur de 179 $)

AirPods Pro 2 (frais supplémentaires de 70 $, valeur de 179 $)

Le Back to School 2025 d’Apple est disponible dès maintenant pour les étudiants, les parents d’étudiants et les employés dans les écoles et universités, dont les professeurs. L’offre se termine le 30 septembre.

En France et dans le reste l’Europe, l’offre devrait voir le jour en juillet.