Le MacBook Neo est un vrai succès avec son prix de 699 euros. C’est le Mac portable le moins cher et Tim Cook, patron d’Apple, dit que « la réaction des clients face au MacBook Neo a tout simplement dépassé toutes les attentes, avec une demande bien supérieure à celle prévue ».

Un véritable succès pour le MacBook Neo

C’est lors de l’appel téléphonique qui a suivi la publication des résultats financiers d’Apple que Tim Cook a parlé plus que positivement du MacBook Neo :

Pour le moment, nous sommes confrontés à des problèmes d’approvisionnement pour le MacBook Neo. Nous étions très optimistes quant à ce produit avant son annonce, mais nous avons sous-estimé l’engouement qu’il susciterait. Notre objectif est avant tout de faire découvrir le Mac à un public encore plus large que celui que nous touchions auparavant. Nous nous concentrons tout particulièrement sur les nouveaux utilisateurs de Mac et sur ceux qui utilisent leur Mac depuis très longtemps. Nous obtenons de bons résultats auprès de ces deux catégories. Et comme Kevan [Parekh, le directeur financier] l’a évoqué dans ses commentaires, nous voyons des écoles, comme les écoles publiques de Kansas City, passer des ordinateurs Chromebook et des PC Windows au MacBook Neo. J’entends de plus en plus d’histoires de ce genre, tant au niveau des écoles qu’au niveau des clients individuels, et nous ne pourrions donc pas être plus satisfaits de la façon dont les choses se déroulent actuellement.

Il existe deux variantes du MacBook Neo. Il y a d’abord la version 256 Go à 699 euros. On retrouve ensuite la variante avec 512 Go et le capteur d’empreintes Touch ID pour 799 euros. Ils sont disponibles chez Apple et les revendeurs, donc voici les liens directs :