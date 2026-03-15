Les Apple Store ont enregistré cette semaine une hausse de plus de 100 % des reprises de Mac par rapport aux semaines précédentes selon MacRumors, un pic directement lié aux lancements simultanés du MacBook Neo et du MacBook Air M5, tous deux disponibles depuis mercredi.

Le MacBook Neo attire du monde

Ce qui distingue ce lancement des précédents, c’est l’ampleur du phénomène. Les nouveaux Mac génèrent habituellement une légère hausse des reprises, mais rien de comparable à ce qui vient d’être observé. Il faut remonter au lancement des premiers Mac Apple Silicon, entre 2020 et 2021, pour trouver une dynamique équivalente.

Les modèles repris en Apple Store en ce moment sont majoritairement des Mac anciens et d’entrée de gamme, ce qui indique clairement que la demande se concentre sur le MacBook Neo et le MacBook Air M5, et non sur les MacBook Pro M5 Pro ou M5 Max eux-aussi disponibles depuis mercredi.

Le MacBook Neo explique en grande partie cet engouement. Apple positionne ce nouveau portable de 13 pouces comme la porte d’entrée la plus accessible de la gamme Mac : châssis en aluminium décliné en plusieurs coloris, puce A18 Pro issue de l’iPhone 16 Pro, 8 Go de RAM et stockage de 256 ou 512 Go. Il débute à 699 € pour la version 256 Go. Le modèle à 799 € ajoute 512 Go de stockage et Touch ID. Il est possible de le commander chez Amazon, la Fnac, Boulanger et Darty.

Le MacBook Air M5, lui, s’adresse à un public légèrement différent avec un tarif d’entrée à 1 199 €. Là aussi, il est disponible chez Amazon, la Fnac, Boulanger et Darty.

La fiche technique du MacBook Neo le destine à la navigation Web, au multimédia, au travail bureautique et aux tâches légères en intelligence artificielle, sans prétendre rivaliser avec les MacBook Pro sur les charges de travail intensives. Un positionnement assumé qui semble avoir convaincu une large base d’utilisateurs attendant depuis longtemps une raison suffisante pour renouveler leur machine.