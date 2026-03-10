Le marché des ordinateurs portables se dirige vers une hausse de prix significative en 2026, essentiellement à cause de la pénurie de RAM, et les chiffres avancés par le cabinet TrendForce sont notables : les prix grand public pourraient augmenter de près de 40 %. Apple bénéficie d’une protection structurelle que ses concurrents n’ont pas, mais les ajustements de prix récents sur le Mac Studio montrent que la firme de Cupertino n’est pas complètement immunisée.

TrendForce se base sur un ordinateur portable à 900 dollars et constate que la part de la RAM et du SSD dans le coût total des composants a bondi de 15 % environ à plus de 30 % après plusieurs trimestres de hausses soutenues. Intel a de son côté relevé les tarifs de ses processeurs d’entrée et d’ancienne génération de plus de 15 %, avec de nouvelles hausses annoncées au deuxième trimestre sur les plateformes grand public et au niveau du haut de gamme. Combinés, la mémoire vive et le processeur pourraient représenter jusqu’à 58 % du coût des composants d’un PC portable, contre environ 45 % auparavant.

Apple s’en sort correctement, mais n’est pas invulnérable

Apple conçoit ses propres puces, ce qui lui confère une isolation réelle face à la volatilité des prix d’Intel. La puce A18 Pro du MacBook Neo (qui coûte 699 euros), comme l’ensemble des puces Apple Silicon, est produite par TSMC dans le cadre d’accords d’approvisionnement directs. TrendForce note d’ailleurs que les marques de premier rang, disposant de relations solides avec leurs fournisseurs, sont les mieux positionnées pour absorber la pression. C’est précisément le profil d’Apple.

Mais la mémoire vive et la mémoire flash NAND concernent tous les Mac, du MacBook Neo avec ses 8 Go de RAM jusqu’aux configurations haute capacité du MacBook Pro. La preuve concrète est arrivée la semaine dernière : Apple a supprimé l’option pour passer à 512 Go de RAM sur le Mac Studio, dont le plafond passe désormais à 256 Go. Par ailleurs, passer de 96 Go à 256 Go sur le Mac Studio M3 Ultra coûte désormais 2 500 €, contre 2 000 € auparavant, soit une hausse de 25 %. La suppression d’une option et le renchérissement d’une autre sur le même produit illustrent que même Apple ajuste sa stratégie sous la pression du marché des composants.