Google écarte l’idée d’une interface façon Liquid Glass d’Apple sur Android, du moins sur ses smartphones Pixel. La société défend sa propre trajectoire visuelle pour Android, même si Android 17 pourrait malgré tout intégrer davantage d’effets de transparence et de flou.

Liquid Glass reste sur iOS

Le message est venu directement de Sameer Samat, président d’Android chez Google. Réagissant à une maquette montrant un smartphone Android avec une interface inspirée de Liquid Glass, il a coupé court : « Ça n’arrivera pas ! Vous êtes complètement fous ».

Cette réaction vise à mettre un terme à une spéculation née d’un teaser officiel pour The Android Show: I/O. Dans cette vidéo, la mascotte Android actionne un interrupteur avant de devenir translucide, un détail qui a suffi à faire croire à une partie des utilisateurs que Google préparait une interface proche de celle d’iOS.

Le démenti de Sameer Samat réaffirme surtout que Google continue de s’appuyer sur Material Design, en place depuis 2014, puis enrichi à plusieurs reprises, avec une nouvelle étape franchie en 2025 grâce à Material 3 Expressive et à ses animations plus naturelles ainsi qu’à ses thèmes de couleurs dynamiques.

Cette prise de distance n’empêche pas les comparaisons. Sur Android, plusieurs constructeurs comme Vivo, Oppo ou Xiaomi ont déjà fait évoluer leur interface vers des codes plus proches de Liquid Glass, et Samsung a lui aussi repris certains éléments visuels associés à Apple.

Plus de transparence, mais pas un Android à la sauce Apple

Le refus d’adopter Liquid Glass ne signifie pas pour autant qu’Android 17 restera figé. Des rumeurs évoquent au contraire une interface avec davantage de flou et un rendu plus plat, proche d’un verre dépoli.

Apple a fait de Liquid Glass un changement notable sur iOS 26, macOS 26, watchOS 26 et tvOS 26, avec un langage visuel unifié sur toutes ses plateformes, tandis que Google semble plutôt préparer un ajustement plus mesuré dans la continuité de son propre système.

Les Pixel restent le produit le plus directement concerné par cette clarification, même si Android continue de faire tourner un écosystème bien plus large. Google doit donc à la fois préserver l’identité visuelle de ses smartphones et laisser une marge d’interprétation aux autres fabricants.

La prochaine étape est déjà datée. Google dévoilera davantage d’informations sur Android 17 le 12 mai, avec l’enjeu de montrer jusqu’où l’interface peut évoluer sans donner l’impression de courir derrière les choix esthétiques d’Apple.