Le fabricant chinois Vivo vient copier l’interface Liquid Glass qu’Apple propose sur iOS 26 avec sa dernière mise à jour en date, OriginOS 6, présentée cette semaine. Cette version intègre des éléments visuels très proches de ceux d’iOS 26.

OriginOS 6 reprend les codes du Liquid Glass d’Apple

Dans une démonstration vidéo, l’interface d’un smartphone Vivo arbore une esthétique qui pourrait facilement être confondue avec celle d’iOS 26. On y trouve une horloge qui rappelle beaucoup celle de l’écran d’accueil d’iOS 26 avec le format allongé, un centre de contrôle, des icônes carrées avec des coins arrondis, des boutons arrondis et translucides, ainsi que des dossiers et un dock translucides. Les notifications suivent également ce langage visuel basé sur la transparence, tandis que les fonds d’écran présentent un effet dynamique de transition entre 2D et 3D, rappelant les scènes spatiales d’Apple.

Vivo évoque pour sa part la fluidité en associant chaque geste, balayage ou tapotement à un mouvement naturel à l’image de l’eau, promettant « aucun ralentissement, aucun accroc, seulement un mouvement fluide adapté à votre manière de bouger ».

Vivo, bien que principalement présent sur les marchés chinois, indien et quelques autres régions, s’impose dans un secteur smartphone très concurrentiel. Selon les données IDC du deuxième trimestre de 2025, Vivo a vendu 27,1 millions de smartphones, soit une croissance de 4,8 % sur un an, pour une part de marché de 9,2 %. Ce positionnement le place au quatrième rang mondial derrière Samsung qui est premier (58 millions de Galaxy vendus, en hausse de 7,9 % sur un an et 19,7 % de parts de marché) et Apple qui est deuxième (46,4 millions d’iPhone vendus, en hausse de 1,5 % sur un an et 15,7 % de parts de marché).