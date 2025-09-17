L’interface Liquid Glass d’iOS 26 suscite une controverse inattendue chez les utilisateurs. Cette nouvelle interface, censée moderniser l’expérience utilisateur, provoque des problèmes visuels qui perturbent l’utilisation quotidienne de nombreux propriétaires d’iPhone.

Une illusion d’optique perturbante

Les effets lumineux subtils appliqués aux coins des icônes d’applications créent une apparence dynamique semblable au verre avec des effets de profondeur et de parallaxe. Cependant, cette nouveauté esthétique génère une illusion d’optique troublante qui fait paraître les icônes inclinées.

Les utilisateurs concernés rapportent des sensations de désorientation significatives. Certains ressentent même des vertiges causés par cet effet de basculement perçu. Sur Reddit, une publication décrivant ce phénomène a collecté plus de 3 000 votes positifs, témoignant de l’ampleur du problème. Un utilisateur se plaint : « L’effet de lueur du cadre fait paraître les applications inclinées et c’est vraiment perturbant ». D’autres décrivent une sensation plus extrême, affirmant que la mise à jour les fait « se sentir ivre ».

L’illusion se manifeste principalement dans des conditions visuelles spécifiques. L’effet d’inclinaison devient particulièrement prononcé lorsque les icônes utilisent les modes Sombre, Transparent ou Teintées sur des fonds d’écran sombres ou noirs. En revanche, les fonds d’écran colorés atténuent cette illusion optique en détournant l’attention des coins problématiques.

Malheureusement, les solutions d’accessibilité traditionnelles d’Apple s’avèrent inefficaces face à ce problème. Les options de réduction de la transparence ainsi que le paramètre « Réduire les animations » (Réglages > Accessibilité > Animation > Réduire les animations) ne parviennent pas à minimiser l’illusion. La plupart des utilisateurs signalent ne constater aucune amélioration notable après avoir activé ces fonctionnalités.

Des améliorations à l’avenir ?

La frustration de la communauté s’intensifie face à cette situation. Certains utilisateurs expriment leur mécontentement de manière plus véhémente : « Tout iOS 26 est un cauchemar optique. C’est horrible ». Ces témoignages soulignent l’impact négatif de l’interface Liquid Glass sur l’expérience utilisateur globale.

Apple devra vraisemblablement proposer un contrôle dédié dans une future mise à jour d’iOS 26 pour permettre aux utilisateurs d’ajuster ou de désactiver l’effet d’icône responsable de ces désagréments visuels. Cette solution technique représente actuellement le seul espoir pour les utilisateurs touchés par ce phénomène optique indésirable.