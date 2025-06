Avec iOS 26, Apple propose une nouvelle interface baptisée Liquid Glass qui mise sur la transparence pour mettre en valeur le contenu affiché à l’écran. Cette esthétique peut poser des problèmes de lisibilité pour certains. Heureusement, Apple propose une option d’accessibilité pour ajuster le rendu.

L’interface Liquid Glass d’iOS 26 apporte une touche de transparence aux éléments comme le centre de contrôle, les icônes d’applications et les dossiers. Cette approche permet au contenu de l’écran de « briller », offrant une expérience visuelle moderne. Malgré tout, ce changement esthétique reste familier car les dispositions des applications et les interactions de base n’ont pas été bouleversées.

Comment ajuster la transparence pour plus de confort

Mais la transparence peut compliquer la lecture pour certains utilisateurs. Pour répondre à ce défi, il y a une option d’accessibilité appelée « Réduire la transparence » qui rend les zones translucides plus opaques sans sacrifier l’esthétique de l’interface Liquid Glass sur iOS 26.

Pour activer « Réduire la transparence », suivez ces étapes :

Ouvrez l’application Réglages.

Allez dans Accessibilité > Affichage et taille du texte.

Activez l’option Réduire la transparence.

Cette option ajoute un fond plus sombre aux éléments comme le centre de contrôle ou les dossiers, améliorant le contraste et la lisibilité. Elle ne supprime pas totalement la transparence, mais rend l’interface plus lisible. Notez que cette option ne modifie ni la forme des boutons ni le style général d’iOS 26, préservant l’essence de l’interface Liquid Glass.

Actuellement en bêta pour développeurs, iOS 26 est encore en phase de peaufinage. Apple va très probablement ajuster son interface Liquid Glass en fonction des retours des utilisateurs et des développeurs. Si vous testez la bêta et trouvez l’interface difficile à lire, activer « Réduire la transparence » peut faciliter la transition. La plupart des utilisateurs s’habitueront probablement au nouveau design en quelques jours grâce à la familiarité des interactions de base.