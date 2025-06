Une nouvelle option est disponible dans les réglages d’iOS 26 qui a pour vocation de prolonger l’autonomie de l’iPhone. Elle a pour nom Adaptive Power (il n’y a pas encore la traduction française) et se veut désactivée par défaut.

Une option pour faire du bien à l’autonomie

Voici comment Apple présent Adaptative Power :

Lorsque l’utilisation de la batterie est plus élevée que d’habitude, l’iPhone peut effectuer de petits ajustements de performance pour prolonger l’autonomie, comme réduire légèrement la luminosité de l’écran ou autoriser certaines activités à prendre un peu plus de temps. Le mode économie d’énergie peut s’activer automatiquement à 20 %.

Cette fonctionnalité permet à l’iPhone de gérer intelligemment la consommation d’énergie en fonction de l’utilisation. Elle se distingue par sa capacité à activer automatiquement le mode économie d’énergie lorsque le smartphone atteint 20 %, selon les activités en cours. Cette approche vise à offrir une bonne expérience tout en maximisant la durée de vie de la batterie.

Il est possible que cette fonctionnalité soit en lien avec ce que les rumeurs avaient annoncé. En l’occurrence, il se murmure que l’autonomie de l’iPhone 17 Air ne sera pas terrible, essentiellement parce que le smartphone sera très fin et que la batterie n’aura pas une grosse capacité. iOS 26 pourrait donc donner un coup de main pour tenter de corriger plus ou moins le tir.

iOS 26 est actuellement disponible en bêta pour les développeurs. L’option est à retrouver dans Réglages > Batterie > Mode d’alimentation.