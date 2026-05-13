Après un test, Instagram lance sa nouvelle application Instants dans quelques pays supplémentaires sur iPhone et sur Android. C’est un mélange de Snapchat de BeReal.

La nouvelle application de Meta : Instants

Voici comme Meta et Instagram présentent l’application :

Les instantanés sont éphémères pour le public, mais sont enregistrés dans votre archive pendant un an maximum et peuvent être repartagés en tant que récap dans les stories. Vos amis peuvent réagir et répondre. Les réponses apparaissent directement dans les DM. Il existe également une application Instants associée pour accéder plus rapidement à la caméra. Les protections complètes des comptes Ado et du Centre familial s’appliquent, y compris les limites de temps partagées, le mode veille et la supervision parentale.

L’idée derrière l’application Instants est de partager facilement et rapidement un contenu avec vos proches. Il suffit d’appuyer sur la caméra pour partager des photos avec vos amis ou vos abonnés (qui vous suivent en retour).

Instagram et Meta détaillent le fonctionnement de plusieurs manières :

Accédez à votre messagerie Instagram et appuyez sur la pile de photos en miniature en bas à droite.

Vous pouvez ajouter une légende (à la différence des stories, vous ajoutez la légende avant les photos), mais vous ne pouvez pas modifier les instantanés.

Choisissez avec qui partager vos instantanés : vos amis proches ou les abonnés que vous suivez. Vos amis peuvent également réagir, répondre et partager des instantanés.

Appuyez sur le bouton blanc sous la caméra pour partager autant de fois que vous le souhaitez. Un bouton Annuler apparaîtra automatiquement lors du partage d’un instantané au cas où vous voudriez le retirer rapidement avant qu’il ne soit partagé avec vos amis.

Les instantanés que vous partagez s’afficheront sous la forme d’une pile de photos en bas à droite de la messagerie de vos amis et disparaîtront après avoir été vus.

Il y a un élément à prendre en compte : Instants est disponible partout dans le monde depuis Instagram et dans quelques pays avec une application dédiée sur l’App Store. « Pour vous simplifier la tâche, nous testons une application Instants autonome dans certains pays », indique le réseau social mais il ne précise pas la liste des pays en question. La France ne semble pas en faire partie, du moins pour le moment.