Snapchat propose une mise à jour de son application qui ajoute le support de l’Apple Watch. Elle était déjà compatible avec l’iPhone et l’iPad, et voilà maintenant qu’elle débarque sur la montre.

Snapchat débarque sur l’Apple Watch

Avec l’application Snapchat sur l’Apple Watch, vous pouvez prévisualiser un message entrant et y répondre à l’aide du clavier, de la fonction « Griffonner », de la dictée ou envoyer un emoji. Vous pouvez répondre pour faire savoir à votre ami que vous êtes là lorsque vous vous retrouvez au restaurant ou dans un autre endroit.

« Le nombre d’appareils que nous utilisons dans notre vie quotidienne a augmenté. Nous constatons déjà que notre communauté aime utiliser Snapchat sur tous les supports, y compris les tablettes et le Web, en plus du mobile, et cela s’inscrit dans notre engagement à rendre Snapchat disponible sur tous les appareils que vous utilisez, y compris les montres connectées », indique le réseau social appartenant à Snap.

L’application Snapchat pour Apple Watch est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store.

À noter que les applications pour la montre d’Apple ne sont pas nombreuses de nos jours. Plusieurs entreprises avaient tenté l’aventure avant d’arrêter. On peut citer Facebook Messenger, Uber, Amazon, eBay, Google Maps et d’autres. Ces sociétés ont estimé que les ressources allouées pour le développement n’étaient pas rentables. Mais ici, le réseau social avec son logo de fantôme et son fond jaune décide de rejoindre cette aventure. C’est une bonne nouvelle pour les utilisateurs.