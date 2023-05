C’est bientôt la fin pour l’application Messenger sur Apple Watch, avec Meta, la maison-mère de Facebook, qui annonce que son abandon sera une réalité après le 31 mai.

« Après le 31 mai, Messenger ne sera plus disponible en tant qu’application Apple Watch, mais vous pouvez continuer à recevoir les notifications de Messenger sur votre montre », indique un message en haut de l’application.

Quelle est la raison ? Meta ne donne pas de détails précis, avec un porte-parole se contentant d’indiquer : « Les utilisateurs peuvent toujours recevoir des notifications Messenger sur leur Apple Watch lorsqu’elle est appairée, mais à partir de la fin du mois de mai, ils ne pourront plus répondre à partir de leur montre. En revanche, ils pourront continuer à utiliser Messenger sur leur iPhone, leur ordinateur et sur le Web ».

L’application Messenger a fait ses débuts sur l’Apple Watch en 2015. Huit ans plus tard, elle s’arrête. Elle a permis aux utilisateurs d’envoyer des vocaux, des likes (J’aime), des autocollants et bien plus encore sans avoir à ouvrir l’application du smartphone.

En tout cas, la liste des applications Apple Watch qui sont abandonnées n’arrête pas de grandir au fil du temps. Twitter, Instagram, Trello, Slack, Uber et d’autres ont également décidé d’enterrer leurs applications pour la montre d’Apple.