Uber a décidé de mettre fin au support de son application Apple Watch. Il n’est plus possible de réserver une course depuis son poignet, il faut maintenant passer par son iPhone.

C’est la fin pour l’application Apple Watch d’Uber

Un message d’erreur apparait chez les utilisateurs qui ouvrent l’application d’Uber sur leur Apple Watch. « Veuillez basculer sur l’application mobile d’Uber. Nous ne supportons plus l’application pour Apple Watch. Nous sommes désolés pour la gêne occasionnée », peut-on lire avec l’emoji 😢 à la fin.

L’application d’Uber est disponible depuis le lancement de l’Apple Watch, à savoir 2015, mais elle a toujours eu des fonctionnalités plus limitées que l’application iPhone. Comme le note MacRumors, elle ne prenait pas en charge uberPOOL, le partage des tarifs, le partage de l’heure d’arrivée prévue ou le contact avec un chauffeur Uber, ce qui pourrait expliquer pourquoi elle a maintenant été abandonnée.

Le plus surprenant dans l’histoire est que l’application est toujours disponible au téléchargement sur l’App Store. Même le site d’Uber y fait toujours mention. On imagine que le retrait va prochainement avoir lieu, bien que le service de VTC ne donne aucun détail pour l’instant.

Ce n’est pas la première fois qu’une application pour Apple Watch est abandonnée. Puisqu’il est question ici d’Uber, son concurrent Lyft a retiré en 2018 sa propre application pour watchOS.