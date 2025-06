Snap, la société qui gère Snapchat, a dévoilé une application iOS autonome Lens Studio et un outil sur le Web, conçus pour simplifier la création de filtres en réalité augmentée à l’aide de prompts textuels et d’outils d’édition intuitifs. Cette initiative vise à rendre la création de filtres accessible à tous.

Une création de filtres à la portée de tous

Jusqu’à présent, Lens Studio était pour les développeurs professionnels via une application sur ordinateur. Désormais, l’application iOS et l’outil sur le Web permettent à chacun, quel que soit son niveau, de concevoir des filtres personnalisés pour les utiliser sur Snapchat. Les utilisateurs peuvent générer des effets IA, intégrer leur Bitmoji ou explorer des modèles tendance pour créer des filtres reflétant leur humeur ou leurs blagues personnelles. « Ces outils expérimentaux facilitent plus que jamais la création, la publication et l’utilisation de filtres pour Snapchat », explique Snap. « Que vous soyez en déplacement ou devant votre ordinateur, exprimez-vous avec des filtres uniques ».

Avec plus de 400 000 développeurs professionnels pour la réalité augmentée dans son écosystème, Snap cherche à élargir son audience en attirant des amateurs et créateurs occasionnels. Ces outils simplifiés pourraient séduire ceux qui souhaitent expérimenter la réalité augmentée sans compétences techniques avancées.

L’application Lens Studio pour iPhone est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store. Pour sa part, l’outil sur le Web est disponible à cette adresse.