Snapchat annonce que les utilisateurs d’iPhone peuvent maintenant choisir un raccourci de l’application du réseau social sur l’écran de verrouillage afin de rapidement la lancer. Il y a aussi le support pour le bouton « Commande de la caméra » sur les iPhone 16.

Depuis iOS 18, Apple permet aux utilisateurs d’iPhone de modifier les deux boutons en bas de l’écran de verrouillage. Par défaut, il y a le raccourci pour activer/désactiver la torche à gauche et le raccourci pour lancer l’appareil photo à droite. Ceux qui le souhaitent pour les modifier, voire même les supprimer.

Ici, Snapchat annonce que ses utilisateurs peuvent maintenant définir un raccourci qui permet de lancer l’application du réseau social à l’aide d’un raccourci sur l’écran de verrouillage de l’iPhone. C’est pratique si vous utilisez régulièrement l’application. Cela évite de vous rendre sur l’écran d’accueil et d’appuyer sur l’icône.

Pour modifier les raccourcis, maintenez votre doigt sur l’écran de verrouillage de votre iPhone. Touchez ensuite le bouton « Personnaliser » en bas et sélectionnez « Écran verrouillé ». Vous n’avez plus qu’à toucher le signe moins à côté du flash ou de l’appareil photo, puis toucher le signe plus pour sélectionner Snapchat (ou un autre raccourci dans la liste). Une fois fini, appuyez sur le bouton OK en haut à droite. Assurez-vous d’avoir mis à jour Snapchat sur l’App Store pour voir apparaître le nouveau raccourci.

Et si vous avez un iPhone 16, Snapchat supporte désormais le bouton « Commande de la caméra ». Vous pouvez ainsi rapidement accéder à l’application à l’aide de ce moyen.