Snapchat annonce tester une version simplifiée de son application et celle-ci comprend notamment des publicités qui s’invitent au niveau des fils de discussion de vos amis.

Des publicités sur Snapchat et les conversations avec vos amis

Evan Spiegel, le patron de Snap, a rédigé une lettre destinée aux employés de Snapchat pour leur annoncer la version simplifiée de l’application. Quelques détails sont partagés, dont les « snaps sponsorisés » comme l’indique le dirigeant du réseau social. Il écrit :

Les snaps sponsorisés permettent aux annonceurs de communiquer visuellement avec la communauté de Snapchat, en rendant la fonctionnalité principale de Snapchat accessible aux annonceurs. Les snaps sponsorisés apparaissent dans la boîte de réception de la conversation comme un nouveau snap, sans notification push, et l’ouverture du message est facultative. Comme toujours, vos conversations avec vos amis sont privées et ne sont pas utilisées à des fins publicitaires.

Pourquoi ce choix ? Parce que Snap essaie de gagner de l’argent et de rassurer les marchés. Un coup d’œil à la Bourse montre que les marchés ne sont pas du tout confiants. Rien que depuis le début, l’action est en chute libre de 45,11% à 8,86 dollars.

Bien que la plateforme compte désormais plus de 850 millions d’utilisateurs mensuels dans le monde, l’activité publicitaire de Snapchat reste minime par rapport à ses principaux concurrents, dont Meta. De plus, Snap n’est pas rentable.

« La croissance de notre activité de publicité numérique est l’un des éléments les plus importants de notre potentiel de revenus à long terme, et les investisseurs sont préoccupés par le fait que notre croissance n’est pas plus rapide », écrit Evan Spiegel dans sa lettre qui fête les 13 ans de l’entreprise. Il ajoute que Snap commencera également à permettre aux annonceurs de payer pour promouvoir des lieux dans son onglet Carte, où les utilisateurs de Snapchat peuvent voir où se trouvent leurs amis.