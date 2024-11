Google annonce aujourd’hui une mise à jour pour Chrome sur iPhone et iPad avec quelques nouveautés au programme, dont Google Lens, de meilleures intégrations pour Google Maps et Drive, ainsi que du mieux pour l’expérience shopping.

Quatre nouveautés pour Chrome sur iOS

Auparavant, vous pouviez prendre une photo ou en mettre une en ligne depuis votre bibliothèque pour rechercher une image avec Google Lens dans Chrome sur iOS. Désormais, vous pouvez également ajouter des mots à votre requête visuelle pour effectuer une recherche avec des images et du texte en même temps. Cela vous permet d’effectuer des recherches plus complexes et plus spécifiques, avec des résultats plus utiles et plus pertinents. En fonction de votre recherche, vous pouvez également obtenir un aperçu aidé par l’intelligence artificielle qui rassemble les informations les plus pertinentes du Web. Pour accéder à Lens, il vous suffit d’appuyer sur l’icône de l’appareil photo dans la barre de recherche de Google.

La mise à jour est aussi l’occasion d’avoir une meilleure expérience pour Google Maps. Lorsque vous êtes sur un site et que vous voyez l’adresse d’un lieu spécifique, il vous suffit de toucher l’adresse pour afficher une mini-carte du lieu directement dans Chrome.

D’autre part, vous en avez assez de ne pas avoir assez de stockage en local sur votre iPhone ? Chrome peut désormais enregistrer vos téléchargements de fichiers sur Google Drive. Il suffit de choisir l’option dédiée qui s’affiche au moment du téléchargement. Pour enregistrer une image de Chrome dans Google Photos, il suffit d’appuyer longuement sur l’image et de sélectionner « Enregistrer dans Google Photos » dans le menu contextuel qui s’affiche. Que ce soit pour Google Drive ou Photos, il faut être connecté à son compte Google pour en profiter.

Enfin, Google annonce une meilleure expérience shopping dans Chrome sur iOS qui concerne uniquement les États-Unis au lancement. Si le navigateur dispose de la fonction Shopping Insights pour un produit que vous recherchez, vous voyez apparaître une notification « Bon plan maintenant » dans votre barre d’adresse. Touchez-la pour découvrir des détails utiles tels que l’historique des prix, le suivi des prix et d’autres options d’achat. La disponibilité dans d’autres pays se fera au fil des mois.

Google Chrome est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store pour iPhone et iPad.