L’iPhone des 20 ans se montre dans de nouveaux rendus avec un design différent de celui des modèles actuels. L’élément le plus marquant est un écran OLED incurvé sur les quatre côtés, associé à des bordures très fines et à une façade visiblement plus continue.

Une nouvelle apparence pour l’iPhone des 20 ans

Ce design serait celui du modèle préparé pour le 20e anniversaire de l’iPhone, dont Apple fera l’annonce l’année prochaine. Jon Prosser, qui a diffusé ces images, dit que Samsung fournira les écrans OLED de ce modèle, ce qui rapprocherait visuellement l’appareil des téléphones à écran très incurvé déjà vus chez son rival coréen.

L’écran semble ici dicter tout le reste. En enveloppant les quatre bords, il donnerait à l’iPhone du 20e anniversaire une apparence plus lisse et plus immersive que les générations récentes, avec un effet de rupture plus fort que sur les derniers changements de design opérés par Apple.

Le détail le plus étonnant ne vient pourtant pas de l’écran, mais de l’arrière. Les rendus montrent un double capteur photo, alors qu’Apple réserve d’ordinaire ses configurations à trois capteurs photo aux modèles Pro.

Ce choix ouvre deux possibilités. Soit Apple prépare un modèle anniversaire qui ne suivrait pas exactement la hiérarchie actuelle de la gamme, soit ce nouveau design serait appelé à s’étendre à plusieurs modèle d’iPhone au lieu de rester cantonné à une version ultra-premium.

L’information reste toutefois à manier avec prudence. Ces images ne confirment ni le positionnement commercial exact du smartphone ni le design définitif de la gamme qui l’accompagnera.

Une nouvelle batterie et une RAM ultra-rapide

Au-delà du design, les rendus s’accompagnent de plusieurs promesses matérielles. L’iPhone des 20 ans adopterait une batterie à anode en silicium, une technologie censée permettre d’augmenter la capacité sans épaissir ni alourdir le téléphone. Cela permettra ainsi d’avoir une bien meilleure autonomie.

La mémoire évoluerait aussi. Jon Prosser affirme qu’Apple viserait de la RAM HBM (High-Bandwidth Memory) mobile pour accélérer les traitements liés à Apple Intelligence directement sur l’appareil. Si cette orientation se confirme, elle marquerait une montée en gamme plus nette des composants pensés pour l’intelligence artificielle embarquée.

Le smartphone embarquerait enfin une puce A21 et un capteur HDR amélioré pour mieux gérer les scènes complexes en lumière difficile.