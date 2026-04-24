Pour 2027, Apple prépare l’iPhone des 20 ans qui serait conçu pour donner l’impression de réellement tenir un écran dans ses mains sans avoir de bordures autour. Apple irait au-delà d’un simple changement de dalle, avec du verre incurvé sur les quatre côtés, un écran plus fin et plus lumineux, et des capteurs frontaux que le fabricant aimerait enfin cacher.

Un écran incurvé plus fin et plus lumineux

Selon les informations du leaker Digital Chat Station sur Weibo, le cœur du projet serait un nouvel écran OLED fourni par Samsung. Apple demanderait un écran à quatre bords légèrement incurvés, avec des micro-courbures de même profondeur, loin des dalles très plongeantes vues sur certains smartphones aux bords fortement arrondis.

Ce choix ne relèverait pas seulement du design. Des courbes très discrètes permettraient de garder une prise en main agréable, de rendre les gestes depuis les bords plus naturels et de limiter les déformations visuelles sur les extrémités de l’affichage.

L’autre évolution importante concernerait la structure même de l’écran. Apple voudrait une dalle sans polariseur, ce qui rejoint les précédentes informations sur l’adoption d’une technologie OLED de Samsung appelée COE (Color Filter on Encapsulation), où le filtre couleur est appliqué directement sur la couche d’encapsulation.

Cette approche réduirait l’épaisseur de l’ensemble tout en laissant passer davantage de lumière. Le bénéfice attendu est double : une dalle plus fine et une meilleure luminosité, avec à la clé une consommation d’énergie potentiellement réduite.

Ce type d’écran complique toutefois la gestion des reflets. Apple semble compter sur l’amélioration de son revêtement antireflet, déjà en place sur ses derniers iPhone, ainsi que sur une couche de diffusion lumineuse en forme de cratère destinée à uniformiser la luminosité sur toute la surface.

Des capteurs sous la dalle ?

Tout cela dessine un objectif clair pour 2027 : un modèle haut de gamme tout en verre, sans découpe visible dans l’écran. Mais cette ambition dépend encore d’un point crucial, à savoir la capacité d’Apple à cacher sous l’écran les capteurs frontaux aujourd’hui encore visibles.

C’est là que les rumeurs divergent. L’analyste Ross Young estime qu’Apple n’aura pas Face ID sous l’écran prêt à temps pour 2027, tandis que d’autres leakers jugent ce scénario encore possible.

Si Apple ne parvient pas à tout intégrer sous la dalle, le compromis pourrait passer par Face ID caché sous l’écran et un petit poinçon conservé pour la caméra avant. Les dernières indiscrétions affirment en tout cas qu’Apple continue de tester une caméra sous l’écran pour cet iPhone du 20e anniversaire.