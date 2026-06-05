Apple a retiré l’application Max de l’App Store, au moment où la Russie pousse cette messagerie comme un outil central de communication et de services. Ce retrait touche une application que les autorités russes présentent comme un pilier de la souveraineté technologique du pays.

Apple retire Max de l’App Store

Le développeur de Max a annoncé que l’application n’était temporairement plus disponible au téléchargement sur l’App Store. Une demande de clarification a été envoyée à Apple pour en savoir plus. En tout cas, le moment compte autant que la décision elle-même. Les autorités russes encouragent depuis des mois l’installation de Max et ont déjà commencé à l’ancrer dans les usages officiels.

Lancée en 2025 par le géant russe des réseaux sociaux VK, Max dépasse le cadre d’une simple messagerie. L’application regroupe des fonctions de réseaux sociaux, l’accès aux services publics, un système de carte d’identité numérique, des services bancaires et des paiements. Dans l’idée, c’est similaire à l’application WeChat en Chine.

Le président Vladimir Poutine a présenté Max comme une plateforme plus sécurisée, en la reliant à la nécessité de souveraineté technologique de la Russie. Le pouvoir russe cherche ainsi à réduire la dépendance du pays envers des services étrangers. Le retrait de l’App Store heurte directement cette stratégie car il touche la visibilité et l’accès à un service que la Russie cherche à installer comme standard national.

Le gouvernement russe ne s’est pas limité à promouvoir Max. Les autorités ont aussi restreint l’accès à WhatsApp et Telegram qui restent les deux applications de messagerie les plus populaires dans le pays. En parallèle, l’État russe a imposé l’usage de Max aux fonctionnaires, aux entreprises publiques, aux écoles et aux organismes gouvernementaux pour leurs communications.

La diffusion passe aussi par le matériel. Max est préinstallée sur les téléphones et les tablettes vendus en Russie depuis septembre.

Plusieurs retraits d’applications russes par Apple et Google

Le retrait de Max s’inscrit dans une séquence plus large ouverte depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022. Apple et Google ont retiré des dizaines d’applications russes de l’App Store et du Play Store, ce qui a poussé les Russes à développer des boutiques d’applications locales comme le RuStore.