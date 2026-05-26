Apple se retrouve au cœur d’un nouveau dilemme, entre conformité locale et défense d’un internet ouvert. Selon les données de transparence de l’App Store pour 2025, la Russie est devenue, de très loin, le premier pays en nombre de retraits d’applications demandés par un gouvernement. Apple y a ainsi supprimé 1 213 apps à la demande des autorités russes.

La Russie dépasse largement la Chine

Le chiffre est spectaculaire : sur 2 045 applications retirées dans le monde à la suite de demandes gouvernementales, plus de la moitié concernent donc la Russie. À titre de comparaison, le Vietnam arrive loin derrière avec 335 suppressions, devant la Chine continentale avec 196 retraits et la Corée du Sud avec 108.

Cette progression marque une rupture. Entre 2022 et 2024, Apple avait retiré 190 applications de son App Store russe à la demande de Roskomnadzor, le régulateur russe des médias et d’internet. Le bond de 2025 montre que la pression est aujourd’hui beaucoup plus forte.

VPN, médias indépendants et contrôle de l’information

Le revers du modèle centralisé d’Apple

Les demandes russes visent régulièrement des VPN, des médias indépendants et des outils permettant de contourner la censure. Roskomnadzor a notamment exigé le retrait de l’application d’iStories, média d’investigation indépendant, en l’accusant de « déstabiliser la situation sociopolitique » et de diffuser de « fausses informations ».

Pour Apple, la situation est délicate. L’entreprise présente l’App Store comme un espace sécurisé, contrôlé et fiable. Mais ce contrôle centralisé signifie aussi qu’un gouvernement peut aisément obtenir la disparition d’une application pour des millions d’utilisateurs d’iPhone dans un pays donné.

Le coup de force de la Russie interroge quant au réel pouvoir des plateformes fermées face aux États autoritaires. L’App Store protège certes contre la fraude et les logiciels malveillants, mais ine peut finalement pas faire grand chose face à la pression politique.