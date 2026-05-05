Apple prépare avec iOS 27 un changement important dans sa stratégie d’intelligence artificielle : au lieu de limiter Apple Intelligence à une seule option, le fabricant permettra aux utilisateurs d’iPhone de sélectionner une IA tierce (Gemini, Claude ou autre) pour faire tourner les fonctionnalités, selon Bloomberg.

Apple Intelligence avec des IA au choix

L’enjeu n’est pas seulement technique car Apple cherche ainsi à faire de l’iPhone une porte d’entrée vers plusieurs modèles IA concurrents plutôt qu’un écosystème reposant sur un seul partenaire. Aujourd’hui, ChatGPT occupe seul cette place dans les fonctions tierces d’Apple Intelligence. Avec iOS 27, cette exclusivité va disparaître au profit d’un système plus ouvert où différentes IA compatibles viendront brancher leurs propres modèles sur les outils d’Apple.

Apple désignera cette nouveauté sous le nom « Extensions ». Le principe sera de laisser l’utilisateur choisir, depuis les réglages, quels services d’IA installés sur l’iPhone peuvent être appelés dans des fonctions comme Siri, les outils d’écriture ou Image Playground pour générer des images.

Cette approche change la logique du produit. Apple ne miserait plus uniquement sur la qualité de ses propres modèles ou sur un accord privilégié avec un seul acteur, mais sur la capacité de ses appareils à centraliser plusieurs offres d’IA dans une interface unique.

Apple prévoit aussi d’encadrer ce modèle plus ouvert. L’entreprise signalera aux utilisateurs qu’elle n’est pas responsable des contenus générés par des modèles IA tiers, tout en préparant une section de l’App Store consacrée aux applications compatibles.

Siri et ChatGPT perdront leur statut à part

Cette ouverture concernera aussi Siri. Apple travaille sur un système où l’utilisateur pourrait remplacer ChatGPT par un autre chatbot IA externe dans l’assistant vocal, avec en plus la possibilité d’associer des voix différentes selon que la réponse vient du système d’Apple ou d’un modèle tiers.

Deux partenaires ressortent déjà dans les tests internes : Google (Gemini) et Anthropic (Claude). Le premier travaille avec Apple sur l’évolution des modèles derrière Siri, tandis que le second participe déjà à des chantiers liés à l’infrastructure IA interne et au développement produit.

Pour OpenAI, le changement serait moins favorable. ChatGPT perdrait une exclusivité jusque-là précieuse sur une base de plus de 2 milliards d’appareils, d’autant que son intégration initiale n’aurait pas été utilisée autant qu’Apple et OpenAI l’espéraient.