Apple va s’appuyer sur Google Gemini pour Siri, mais l’intelligence artificielle Claude d’Anthropic a aussi été envisagée. En interne, Apple s’appuie beaucoup sur Claude.

Mark Gurman de Bloomberg a déclaré lors du podcast TBPN que le plan initial d’Apple consistait à « reconstruire Siri autour de Claude ». Le fabricant d’iPhone a longtemps privilégié les solutions d’OpenAI (ChatGPT) et d’Anthropic, hésitant à renforcer ses liens avec Google en raison des incertitudes entourant leur accord existant sur la recherche dans Safari.

Ce changement de cap ne signifie pas pour autant une rupture totale avec le créateur de Claude. Paradoxalement, Apple s’appuie sur ce LLM. Selon Mark Gurman, l’entreprise « fonctionne actuellement sur Anthropic ». Des versions personnalisées du chatbot tournent sur les serveurs d’Apple et alimentent de nombreux outils internes ainsi que le développement de produits. Pourtant, la décision de basculer vers Google pour la version grand public de Siri n’a été actée qu’il y a quelques mois.

Claude aurait pu faire tourner Siri IA

Le choix final s’est joué sur le terrain financier. Les exigences d’Anthropic ont été jugées rédhibitoires par la direction d’Apple. Mark Gurman explique sans détour que la start-up « les tenait à sa merci ». Elle réclamait non seulement plusieurs milliards de dollars par an, mais imposait également une clause prévoyant le doublement de ce tarif chaque année sur une période de trois ans.

Face à cette inflation programmée, l’offre de Google s’est avérée bien plus compétitive. L’accord signé avec la société pour l’exploitation de Gemini ne coûterait à Apple qu’un milliard de dollars par an. Cette différence de budget colossale a fait pencher la balance, transformant Google en partenaire privilégié pour cette refonte critique de Siri et même d’Apple Intelligence au sens large.

Siri IA avec Google Gemini arrive avec iOS 26.4

Les utilisateurs pourront bientôt tester cette nouvelle mouture de Siri. Apple a déjà confirmé son intention de lancer cette année une version plus personnalisée de son assistant, s’appuyant sur Gemini. Cette mise à jour majeure est attendue au sein d’iOS 26.4. Le calendrier prévoit une phase de bêta-test dès février, suivie d’un déploiement pour le grand public en mars ou en avril.

Cette itération concrétisera les promesses faites par Apple en juin 2024. Le nouvel assistant disposera d’une conscience de ce qui s’affiche à l’écran, de contrôles approfondis au sein des applications et d’une meilleure compréhension du contexte personnel. À titre d’exemple, Apple avait démontré la capacité de répondre à une question sur le vol et la réservation de déjeuner d’un proche en croisant instantanément les informations extraites des applications Mail et Messages.