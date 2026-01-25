Apple s’apprête à lever le voile sur le fruit de son partenariat stratégique avec Google dans moins d’un mois. Selon Mark Gurman de Bloomberg, la firme de Cupertino prévoit une annonce officielle durant la seconde quinzaine de février pour présenter la nouvelle version de Siri IA qui s’appuiera sur Gemini, le modèle d’intelligence artificielle de Google.

Le nouveau Siri IA arrive dans quelques semaines

Cette collaboration, officialisée plus tôt ce mois-ci, vise à pallier les difficultés internes d’Apple dans le développement de ses propres solutions d’IA. La présentation à venir, dont la forme exacte (conférence ou briefing restreint) reste indéterminée, sera l’occasion d’avoir des démonstrations concrètes des nouvelles fonctionnalités du nouveau Siri. Apple est enfin prêt à honorer les promesses faites lors de la WWDC 2024, où le groupe s’était engagé à fournir un assistant capable d’exploiter les données personnelles et le contenu affiché à l’écran pour exécuter des tâches complexes.

Pour intégrer ces capacités dans la mise à jour iOS 26.4, prévue en bêta le mois prochain et en version finale en mars ou avril, Apple a dû s’appuyer sur la technologie de son rival. En interne, l’entreprise a rebaptisé cette technologie Apple Foundation Models version 10 pour lui donner une apparence de solution maison. Ce modèle, qui tourne avec 1 200 milliards de paramètres, est hébergé sur les serveurs Private Cloud Compute d’Apple.

Le recours à Google Gemini découle de problèmes techniques rencontrés par la refonte de Siri au sein même d’Apple. Bien que le moteur s’appuie techniquement sur un nouveau modèle Apple Intelligence, la technologie de Gemini y est intégrée en profondeur. L’assistant pourra ainsi répondre à des requêtes contextuelles précises, comme retrouver les détails du vol d’un proche ou une réservation de déjeuner en piochant les informations dans les applications Mail et Messages, un exemple déjà montré par Apple par le passé mais retardé jusqu’ici.

Vers un chatbot façon ChatGPT avec iOS 27

L’évolution de l’assistant ne s’arrêtera pas là. Apple prévoit de transformer Siri en un véritable chatbot conversationnel avec iOS 27. Cette future mouture permettra aux utilisateurs d’avoir des conversations suivies et naturelles, transformant Siri en un équivalent de ChatGPT ou Gemini, mais nativement intégré à l’iPhone, l’iPad et au Mac sans nécessiter d’application tierce.

Ce futur chatbot Siri serait au même niveau que Gemini 3, l’IA de Google qui est déjà disponible, et sera nettement plus performant que la version personnalisée qui arrivera avec iOS 26.4.