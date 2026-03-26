Apple s’apprête à transformer Siri en plateforme ouverte : avec iOS 27, n’importe quelle application d’intelligence artificielle installée depuis l’App Store pourra s’intégrer directement à l’assistant vocal, selon Bloomberg. C’est un virage stratégique majeur qui rompt avec le modèle de partenariat exclusif sur lequel reposait jusqu’ici l’intégration de ChatGPT.

Utiliser Gemini, Claude ou d’autres IA depuis Siri

Le mécanisme s’appelle Extensions. Il permet aux chatbots IA tiers de fonctionner au sein de Siri sur iOS 27, de la future application Siri dédiée et d’autres fonctionnalités d’Apple Intelligence. Les utilisateurs activeront ou désactiveront chaque service depuis un menu dédié dans les réglages d’iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27.

Un message dans les versions test d’Apple indique : « Le système Extensions permet aux agents des applications installées de fonctionner avec Siri, l’application Siri et d’autres fonctionnalités sur vos appareils ». Un nouvel espace de l’App Store sera accessible pour ajouter des services supplémentaires. Si un utilisateur a installé Gemini ou Claude par exemple, il pourra leur envoyer des requêtes directement depuis Siri, comme c’est possible avec ChatGPT depuis le lancement d’Apple Intelligence en 2024. Parmi les autres assistants déjà disponibles figurent Perplexity, Alexa, Meta AI, Grok et Copilot. Cependant, il n’est pas précisé si tout service d’IA pourra rejoindre le système ou si un processus de validation spécifique s’appliquera.

La fin d’un modèle négocié au cas par cas

Le choix initial de ChatGPT comme partenaire exclusif n’avait pas fait l’unanimité en interne. John Giannandrea, alors responsable de l’IA chez Apple, doutait de la longévité d’OpenAI et privilégiait un accord avec Google. Apple avait finalement sélectionné ChatGPT après un comparatif interne entre plusieurs assistants IA, le qualifiant à l’époque de meilleure option disponible.

Le système Extensions d’iOS 27 supprime ce modèle de négociation au cas par cas. Apple pourra désormais intégrer plusieurs services IA simultanément sans discussions commerciales préalables et accélère ainsi son déploiement de l’IA sur l’ensemble de ses systèmes. L’aspect financier n’est pas anodin non plus : les abonnements aux services IA tiers souscrits via l’App Store génèrent une commission pour Apple.

À noter que ce système est distinct du partenariat en cours entre Apple et Google pour reconstruire les fondations technologiques de Siri en s’appuyant sur les modèles de Gemini. Le système Extensions, lui, permettra d’accéder au service Gemini (si Google choisit d’activer cette compatibilité).

Apple prévoit de dévoiler iOS 27 le 8 juin à la WWDC 2026. Le système Extensions s’inscrit dans une refonte plus large de Siri, qui inclut une nouvelle application dédiée, une interface repensée et une unification avec la recherche Spotlight avec de nouveaux points d’entrée comme un bouton « Demande à Siri » et « Écrire avec Siri ».