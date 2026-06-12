Apple et Jon Prosser ont déposé une demande conjointe pour annuler le jugement par défaut prononcé contre le leaker en octobre 2025, Apple jugeant plus utile d’obtenir ses documents et sa déposition que de conserver une victoire procédurale acquise par l’absence de réponse.

Jon Prosser poursuivi par Apple après ses fuites d’iOS 26

Apple avait assigné Jon Prosser et Michael Ramacciotti en juillet 2025 pour détournement de secrets commerciaux. Selon la plainte, Michael Ramacciotti avait secrètement accédé à l’iPhone d’Ethan Lipnik, ingénieur logiciel chez Apple, et avait montré à Jon Prosser une version interne d’iOS 26 en échange d’un paiement. Le leaker avait ensuite publié des vidéos présentant des rendus recréés de la nouvelle interface Liquid Glass d’iOS 26, des mois avant l’annonce officielle d’Apple. Pour sa part, Ethan Lipnik a été licencié.

Jon Prosser n’a pas répondu à la plainte dans les délais impartis, ce qui a conduit Apple à demander un jugement par défaut prononcé en octobre 2025. Dans les mois qui ont suivi, sa coopération dans le cadre de la procédure de communication de preuves est restée incomplète. Un rapport conjoint déposé en avril révélait qu’il n’avait répondu que partiellement à certaines demandes et pas du tout à d’autres, au point qu’Apple avait sollicité une ordonnance du tribunal pour le contraindre. Le leaker n’a recruté un avocat que le 14 avril 2026, soit neuf mois après le dépôt de la plainte.

À l’inverse, Michael Ramacciotti a autorisé Apple à examiner de manière précise un appareil supplémentaire, a accepté de compléter ses réponses aux interrogatoires et a proposé une déposition complémentaire. Des discussions informelles en vue d’un règlement à l’amiable sont en cours entre Apple et Michael Ramacciotti depuis au moins octobre 2025.

Des engagements précis en échange de l’annulation

Dans la stipulation conjointe déposée cette semaine, Jon Prosser s’est engagé à produire l’intégralité des documents demandés par Apple avant le 9 juin 2026 et à se soumettre à une déposition au plus tard le 16 juin 2026. Apple a indiqué que l’annulation du jugement par défaut constitue « la façon la plus efficace de faire avancer cette affaire sans délai supplémentaire ».

La stipulation doit encore être approuvée par le tribunal fédéral du district nord de Californie. En cas d’approbation, Jon Prosser disposerait de dix jours pour déposer une réponse formelle à la plainte d’Apple, lui offrant pour la première fois la possibilité de contester officiellement les accusations portées contre lui.