9 mois après le dépôt de la plainte d’Apple pour la fuite d’iOS 26, le YouTubeur Jon Prosser et Michael Ramacciotti ont adopté des postures radicalement opposées. Le second coopère avec Apple et discute d’un règlement à l’amiable. Le premier accumule les manquements procéduraux au point qu’Apple va demander une ordonnance de contrainte.

Michael Ramacciotti a autorisé Apple à examiner en détail un appareil supplémentaire, a accepté de compléter ses réponses aux interrogatoires et a proposé de se soumettre à une nouvelle déposition une fois que la découverte de preuves auprès de tiers sera achevée. Les deux parties discutent d’un règlement potentiel depuis au moins octobre 2025.

La situation de Jon Prosser est nettement différente. Apple lui a signifié des assignations à comparaître et de production de documents en février. Le YouTubeur a fourni certains éléments, mais n’a pas répondu complètement à plusieurs demandes, et pas du tout à d’autres. Apple a prolongé ses délais à plusieurs reprises sans obtenir les informations nécessaires pour établir l’étendue complète des secrets commerciaux divulgués et leur mode d’obtention. La prochaine étape pour Apple est le dépôt d’une motion pour forcer Jon Prosser à se présenter devant un juge et s’expliquer devant le tribunal fédéral du district nord de l’Ohio.

En parallèle, Jon Prosser a indiqué qu’il recrutait un avocat et entendait faire annuler le jugement par défaut prononcé contre lui en octobre 2025, après qu’il n’avait pas répondu dans les délais à la plainte d’Apple. Il avait alors affirmé avoir « été en communication active avec Apple depuis les premières étapes de cette affaire », une affirmation contestée par Apple dans ses documents judiciaires.

La fuite du design d’iOS 26 explique la plainte

L’affaire remonte à juillet 2025. Apple avait accusé Jon Prosser et Michael Ramacciotti d’avoir accédé sans autorisation à un iPhone de développement appartenant à l’ingénieur logiciel Ethan Lipnik. Selon la plainte, Michael Ramacciotti a consulté l’appareil en l’absence d’Ethan Lipnik et en a montré le contenu à Jon Prosser via FaceTime, exposant des détails sur iOS 26 et son interface Liquid Glass.

Le YouTubeur avait publié des vidéos recréant l’interface des mois avant l’annonce officielle d’Apple. Le fabricant d’iPhone a licencié Ethan Lipnik pour manquement aux règles de sécurisation des appareils de développement. Apple réclame des dommages et intérêts et une injonction permanente interdisant toute divulgation future d’informations confidentielles. La prochaine mise à jour judiciaire est prévue le 10 juin 2026.