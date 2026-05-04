Apple propose aujourd’hui au téléchargement la release candidate (build 23F75) d’iOS 26.5 sur iPhone et d’iPadOS 26.5 sur iPad. Elle arrive une semaine après la bêta 4 et concerne aussi bien les développeurs que les testeurs publics.

Release candidate pour iOS 26.5 et le reste

Nous savons qu’il y a au moins une nouveauté avec cette release candidate d’iOS 26.5 par rapport à la bêta 4 : l’ajout d’un nouveau fond d’écran Pride. Cela coïncide avec le lancement du nouveau bracelet Pride pour Apple Watch et du cadran Pride Luminance (qui concerne watchOS 26.5).

La première bêta avait ajouté un nouvel espace « Lieux suggérés » qui affiche des recommandations basées sur les tendances locales, les recherches récentes de l’utilisateur et bien plus encore au niveau de l’application Plans. Aussi, Apple continue de tester le chiffrement de bout en bout pour les messages RCS entre iPhone et smartphones Android. De plus, des fonctionnalités d’interopérabilité supplémentaires sont testées en Europe, elles sont détaillées sur cet article.

La release candidate correspond à la version finale distribuée aux développeurs et testeurs publics. Malgré tout, il est nécessaire de faire plusieurs tests pour s’assurer que tout fonctionne comme prévu. Si c’est bel et bien le cas, alors Apple proposera exactement cette version d’ici les prochains jours pour le public. Mais s’il y a un bug gênant, Apple le corrigera et proposera une version révisée.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi télécharger la release candidate d’iOS 26.5. La version finale pour tout le monde devrait logiquement arriver dans quelques jours. Mais il n’y a pas encore une date de sortie précise.

Dans le même temps, Apple propose la release candidate de macOS 26.5 (build 25F71) sur Mac, watchOS 26.5 (build 23T570) sur Apple Watch, tvOS 26.5 (build 23L471) sur Apple TV et visionOS 26.5 (build 23O471) sur Apple Vision Pro.