Apple vient de proposer au téléchargement la bêta 3 (build 23F5059e) d’iOS 26.5 sur iPhone et d’iPadOS 26.5 sur iPad. Elle arrive une semaine après la précédente et concerne pour le moment les développeurs.

Bêta 3 disponible pour iOS 26.5 et le reste

Il n’y a pas encore d’information disponible pour les nouveautés à retrouver avec la bêta 3 d’iOS 26.5.

La bêta 2 n’a pas apporté grand-chose, du moins en façade. Le seul changement remarqué est qu’un message s’affiche au premier lancement de l’application Apple Plans annonçant l’arrivée prochaine de publicités aux États-Unis et au Canada.

La première bêta avait ajouté un nouvel espace « Lieux suggérés » qui affiche des recommandations basées sur les tendances locales, les recherches récentes de l’utilisateur et bien plus encore au niveau de l’application Plans. Aussi, Apple continue de tester le chiffrement de bout en bout pour les messages RCS entre iPhone et smartphones Android. De plus, des fonctionnalités d’interopérabilité supplémentaires sont testées en Europe, elles sont détaillées sur cet article.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi lancer le téléchargement d’iOS 26.5 puis procéder à son installation.

En complément, Apple propose la bêta 3 de macOS 26.5 (build 25F5058e) sur Mac, de watchOS 26.5 (build 23T5558e) sur Apple Watch, de tvOS 26.5 (build 23L5460d) sur Apple TV et de watchOS 26.5 (build 23O5458e) sur Apple Vision Pro.