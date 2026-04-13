Apple a déjà annoncé que son application Plans va ajouter des publicités et la bêta 2 d’iOS 26.5, disponible maintenant, prépare justement le terrain.

Bientôt les pubs dans Apple Plans

Les publicités dans Apple Plans s’afficheront à partir de cet été aux États-Unis et au Canada. L’arrivée dans les autres pays se fera plus tard, bien qu’on se doute que les utilisateurs ne sont pas (du tout) impatients d’avoir cette « nouveauté ».

Dans le cas de la bêta 2 d’iOS 26.5, l’application Plans affiche un nouveau message au premier lancement qui indique :

Plans peut afficher des publicités locales en fonction de votre position approximative, des termes de recherche actuels ou de la vue de la carte que vous consultez pendant votre recherche. Pour préserver votre vie privée, les informations publicitaires ne sont pas associées à votre compte Apple.

New in iOS 26.5 beta 2: There is now an Apple Ads splashscreen in the Apple Maps app pic.twitter.com/uXTUqyJMrM — Aaron (@aaronp613) April 13, 2026

Il faut savoir que la première bêta d’iOS 26.5 avait déjà montré les premiers signes de l’arrivée de la publicité. Voilà que la bêta 2 progresse à ce niveau. Cependant, il n’est pas encore précisé si les publicités vont réellement s’afficher le temps de la bêta ou si le message au premier lancement de l’application est un simple test.

Apple reste pour l’instant vague sur la date de mise en place exacte des pubs dans son application Plans pour le grand public, si ce n’est que ce sera cet été. Juin ? Juillet ? Août ? Septembre ? Mystère pour le moment.