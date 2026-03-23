Apple va mettre en place pour la première fois des publicités dans son application Plans, avec un lancement dès cet été sur iPhone et autres appareils, ainsi que sur le Web, selon Bloomberg. Le système permettra aux enseignes et marques d’enchérir sur des mots-clés de recherche pour apparaître en tête des résultats, selon le modèle déjà établi par Google Maps.

Les pubs vont arriver sur Apple Plans

Le fonctionnement est simple : par exemple, un restaurant peut miser sur le terme « sushis » pour qu’une publicité de son établissement s’affiche en première position dès qu’un utilisateur lance cette recherche dans l’application Plans. Apple officialiserait l’ajout de contenus sponsorisés dès ce mois-ci. La division publicitaire d’Apple, rebaptisée Apple Ads l’an dernier après s’être appelée Search Ads, pilotera le programme sous la direction de Todd Teresi, qui se rapporte à Eddy Cue, vice-président des services et de la santé.

La publicité dans l’application Plans s’inscrit dans une stratégie d’extension progressive des revenus publicitaires d’Apple. Le groupe a déjà ouvert de nouveaux emplacements publicitaires dans l’App Store, monétise son offre Major League Soccer (MLS) sur Apple TV et cherche à développer les pubs dans son application News. Le service de podcasts a également fait l’objet de modifications récentes pour faciliter l’intégration de publicités.

La division publicitaire d’Apple reste modeste à l’échelle du groupe, avec un chiffre d’affaires estimé à 8,5 milliards de dollars cette année selon eMarketer. Elle alimente un pôle de services qui génère déjà plus de 100 milliards de dollars annuels et représente désormais plus d’un quart du chiffre d’affaires total d’Apple, contre moins de 10 % il y a dix ans. Cette croissance prend une dimension stratégique dans un contexte où le modèle de l’App Store est contesté par les régulateurs et où l’accord de moteur de recherche par défaut avec Google, source de revenus considérable pour Apple (plus de 20 milliards de dollars par an), est menacé par la montée de la recherche par intelligence artificielle.