Apple Plans ajouterait des publicités dès cet été
Apple va mettre en place pour la première fois des publicités dans son application Plans, avec un lancement dès cet été sur iPhone et autres appareils, ainsi que sur le Web, selon Bloomberg. Le système permettra aux enseignes et marques d’enchérir sur des mots-clés de recherche pour apparaître en tête des résultats, selon le modèle déjà établi par Google Maps.
Les pubs vont arriver sur Apple Plans
Le fonctionnement est simple : par exemple, un restaurant peut miser sur le terme « sushis » pour qu’une publicité de son établissement s’affiche en première position dès qu’un utilisateur lance cette recherche dans l’application Plans. Apple officialiserait l’ajout de contenus sponsorisés dès ce mois-ci. La division publicitaire d’Apple, rebaptisée Apple Ads l’an dernier après s’être appelée Search Ads, pilotera le programme sous la direction de Todd Teresi, qui se rapporte à Eddy Cue, vice-président des services et de la santé.
La publicité dans l’application Plans s’inscrit dans une stratégie d’extension progressive des revenus publicitaires d’Apple. Le groupe a déjà ouvert de nouveaux emplacements publicitaires dans l’App Store, monétise son offre Major League Soccer (MLS) sur Apple TV et cherche à développer les pubs dans son application News. Le service de podcasts a également fait l’objet de modifications récentes pour faciliter l’intégration de publicités.
La division publicitaire d’Apple reste modeste à l’échelle du groupe, avec un chiffre d’affaires estimé à 8,5 milliards de dollars cette année selon eMarketer. Elle alimente un pôle de services qui génère déjà plus de 100 milliards de dollars annuels et représente désormais plus d’un quart du chiffre d’affaires total d’Apple, contre moins de 10 % il y a dix ans. Cette croissance prend une dimension stratégique dans un contexte où le modèle de l’App Store est contesté par les régulateurs et où l’accord de moteur de recherche par défaut avec Google, source de revenus considérable pour Apple (plus de 20 milliards de dollars par an), est menacé par la montée de la recherche par intelligence artificielle.
Non mais c’est une blague ? On paie pas assez cher nos iPhones pour qu’ils se gavent encore sur notre dos ?
Sûrement une pub non blockable . Très relou sûrement désinstaller lors du forcing pub Sera remplacer par Une alternative plus respectueuse et sans ads
La blague ! Qu’ils actualisent leurs données et proposent un service au moins aussi bon que Maps avant d’afficher de la pub !
du coup je n’utiliserai plus plans, trop marre de la pub.