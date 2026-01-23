Apple a confirmé l’intégration de nouvelles publicités directement au sein des listes de résultats de recherche de l’App Store à compter du 3 mars 2026, débutant par le Royaume-Uni et le Japon. Cette expansion du programme Search Ads, annoncée à la fin 2025, permet aux applications sponsorisées de s’intercaler parmi les résultats standards et non plus seulement en haut de page.

Encore plus de pubs sur l’App Store

Le déploiement s’étendra à l’ensemble des pays d’ici la fin du mois du mars. Les utilisateurs verront ces placements publicitaires avec des iPhone sous iOS 16.2 ou iPad sous iPadOS 26.2, ainsi que les versions ultérieures. Cette stratégie vise à accroître la densité des recherches sponsorisées au-delà de l’emplacement unique qui prévalait jusqu’alors.

Pour les développeurs et les annonceurs, cette évolution ne requiert aucune action spécifique. L’algorithme d’Apple gère automatiquement la répartition des campagnes existantes ciblant la recherche pour les afficher à divers endroits de la liste. Il est impossible d’enchérir pour une position précise dans le flux : le système détermine seul l’ordonnancement des publicités mélangées au flux habituel des applications.

Cette nouveauté s’ajoute aux espaces publicitaires déjà exploités par le fabricant, notamment dans l’onglet Aujourd’hui, au bas des pages des applications et dans la liste de suggestions visible avant la saisie d’une requête. Le programme de publicités liées à la recherche constitue une part importante de la division Services d’Apple. Les dépenses des annonceurs génèrent plusieurs milliards de dollars par an pour Apple.