Apple fait savoir que les résultats de recherche sur l’App Store vont afficher davantage de publicités à partir de 2026. Les utilisateurs verront apparaître de nouveaux encarts sponsorisés dispersés, mettant fin à l’exclusivité de l’unique bandeau promotionnel actuel.

De nouvelles pubs vont arriver sur l’App Store

Jusqu’à présent, la publicité dans les résultats de recherche se limitait à une seule position stratégique, située tout en haut de la liste. Par exemple, une requête pour Instagram peut afficher une recherche sponsorisée pour TikTok en première ligne. Avec ce changement, Apple met en place des pubs supplémentaires qui s’inséreront plus bas dans le défilement des résultats.

Le système ne laissera cependant aucune marge de manœuvre aux développeurs pour choisir leur emplacement. Il sera impossible d’enchérir spécifiquement pour la place premium ou pour les nouvelles positions inférieures. L’algorithme déterminera automatiquement l’affichage en fonction du montant de l’enchère et du classement global lors de la vente aux enchères publicitaires. Une même campagne pourra donc voir ses contenus sponsorisés fluctuer entre le haut de page et les zones plus basses.

Un format unifié pour maximiser les conversions

Apple justifie cette expansion par l’importance cruciale du moteur de recherche dans l’économie de l’App Store. Selon les chiffres de l’entreprise :

Près de 65 % des téléchargements surviennent directement après une recherche.

Plus de 800 millions d’utilisateurs visitent l’App Store chaque semaine.

Le taux de conversion pour les publicités en tête de liste atteint 60 %.

Pour simplifier la transition, le format visuel restera identique quel que soit l’emplacement : une page produit par défaut ou personnalisée, avec la possibilité d’ajouter un lien profond. Le modèle de facturation ne change pas non plus, restant basé sur le coût par clic ou par installation.

Cette nouvelle stratégie commerciale sera effective courant 2026 et nécessitera un appareil fonctionnant sous iOS 26.2 ou iPadOS 26.2 au minimum. Les campagnes existantes seront automatiquement éligibles à ces nouveaux espaces sans action requise de la part des annonceurs.