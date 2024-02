Les publicités et recherches sponsorisées (Search Ads) sur l’App Store sont déjà disponibles dans plusieurs pays, dont en France. Aujourd’hui, Apple annonce les proposer dans neuf pays supplémentaires : Brésil, Bolivie, Costa Rica, République dominicaine, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panama et Paraguay.

Les Search Ads débarquent un peu plus sur l’App Store

Avec les recherches sponsorisées, les développeurs peuvent mettre en avant leurs applications avec un terme spécifique au niveau de la recherche de l’App Store. Par exemple, la recherche « planificateur de vacances » va afficher plusieurs applications liées aux vacances. Mais le premier résultat sur fond bleu sera une recherche sponsorisée. Cela signifie que le développeur a payé une certaine somme à payer pour que son application soit mise en avant.

Il y a aussi le cas d’une application mise en avant au niveau de la section Aujourd’hui sur l’App Store. C’est l’onglet qui s’affiche quand un utilisateur ouvre l’App Store. Autant dire que l’exposition peut être importante. De plus, il y a les suggestions avant de faire une recherche, là encore avec un fond bleu pour une meilleure mise en avant.

Apple affirme que ses Search Ads aident les développeurs à accroître leur audience, sur une plateforme de marketing intégrée et fiable. Selon la société, les contenus sponsorisés permettent de doubler le nombre d’impressions par rapport aux résultats standards, et ce sont les petits développeurs qui en profitent le plus. Ils constatent des taux de conversion allant jusqu’à 60% pour les applications promues dans les résultats de recherche, grâce à des signaux forts d’intention de l’utilisateur et à un ciblage pertinent des mots clés pour une requête donnée. C’est en tout cas ce qu’affirme Apple.