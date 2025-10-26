Dès 2026, Apple intégrerait un système de publicités dans son application Plans à l’aide de recherche sponsorisées. Cette initiative, qui s’inscrit dans une stratégie plus large visant à développer les revenus publicitaires sur iOS, permettra aux commerces de payer Apple pour améliorer leur visibilité dans les résultats de recherche.

Des recherches publicitaires à venir dans Apple Plans

Le concept est directement inspiré des recherches sponsorisées de l’App Store, où les développeurs peuvent payer pour que leur application apparaisse en tête des résultats. Dans Apple Plans, un restaurant ou une boutique pourra donc s’offrir une place de choix lorsqu’un utilisateur effectue une recherche à proximité, comme l’explique Bloomberg.

Pour se différencier de services concurrents comme celui de Google Maps, Apple proposerait une interface plus soignée. Le fabricant compterait également s’appuyer sur l’intelligence artificielle pour garantir que les résultats sponsorisés restent utiles et pertinents pour l’utilisateur.

Le risque majeur pour Apple est la réaction négative de ses utilisateurs. De nombreuses personnes expriment déjà leur mécontentement face à la multiplication des promotions/publicités pour les services maison (AppleCare+, Apple Music, Apple TV+, Fitness+) au sein de l’écosystème. On les retrouve notamment tout en haut dans l’application Réglages ou bien avec des notifications.

Quand on considère qu’un iPhone peut coûter jusqu’à 2 479 €, l’ajout de publicités dans une application comme Apple Plans pourrait être perçu comme une démarche purement mercantile. Cette stratégie s’ajoute aux encarts publicitaires déjà présents dans Apple News (dans les pays où l’application est disponible).

Bien qu’aucune date précise n’ait été annoncée, cette nouvelle fonctionnalité pourrait être lancée au printemps 2026, avec une mise à jour comme iOS 26.4 ou 26.5.