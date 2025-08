Lors de son appel qui a fait suite aux résultats financiers trimestriels, Apple a abordé un sujet inédit dans ses prévisions : la dépendance au revenu généré par son accord de partage avec Google.

Une mention inhabituelle de l’accord avec Google

Pour la première fois, le directeur financier d’Apple, Kevan Parekh, a explicitement lié les prévisions du chiffre d’affaires pour le trimestre en cours à la continuité de l’accord de partage de revenus avec Google. « Les perspectives que nous fournissons supposent que les droits de douane mondiaux, les politiques et leur application restent inchangés, que l’environnement macroéconomique mondial ne se détériore pas, et que l’accord actuel de partage de revenus avec Google se maintienne », a déclaré Kevan Parekh. Cet accord, qui fait de Google le moteur de recherche par défaut sur Safari pour iPhone, iPad et Mac, représente une source majeure de revenus, avec 20 milliards de dollars versés par Google à Apple en 2022 selon un document judiciaire.

Cette mention intervient dans un contexte tendu. En août 2024, un juge fédéral américain a statué que l’accord de recherche par défaut entre Google et Apple violait les lois antitrust, bien qu’un jugement final soit toujours en attente. Google devrait probablement faire appel en cas de décision défavorable. Interrogé lors de l’appel, Tim Cook, patron d’Apple a esquivé les spéculations : « Je ne veux pas vraiment spéculer sur la décision du tribunal, sur la manière dont ils statueraient ou sur ce que nous ferions en conséquence ». Cette prudence reflète l’incertitude autour de cet accord crucial, qui pourrait avoir un impact sur les finances d’Apple si les régulateurs imposaient sa modification ou sa suppression.

Un impact potentiel sur le chiffre d’affaires

L’accord avec Google est une manne financière pour Apple, représentant une part significative des revenus de ses services, un segment en croissance constante. En soulignant ce risque, Apple alerte les investisseurs sur les incertitudes liées à l’environnement réglementaire, tout en maintenant une posture prudente face aux développements judiciaires. Malgré ces préoccupations, Apple a affiché une croissance de 9,6 % pour son chiffre d’affaire au précédent trimestre, portée par les ventes d’appareils (dont l’iPhone et le Mac) et l’anticipation des consommateurs face aux droits de douane. Cette mention inédite souligne la vigilance d’Apple face à un paysage antitrust de plus en plus scruté.