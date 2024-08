Google a été reconnu coupable de pratiques anticoncurrentielles concernant son moteur de recherche, notamment via des contrats l’imposant comme moteur par défaut sur des appareils, dont les iPhone et iPad d’Apple, selon une décision rendue par le juge Amit Mehta à Washington.

Google est condamné : il a un monopole dans la recherche

La société était accusée d’avoir versé des dizaines de milliards de dollars, jusque 26 milliards de dollars uniquement l’année dernière, pour s’assurer que son moteur de recherche était celui par défaut sur un certain nombre de smartphones et de navigateurs Internet, l’essentiel de cette somme étant versée à Apple. Rien qu’en 2022, Google a versé 20 milliards de dollars à Apple pour être le moteur de recherche par défaut sur iPhone, iPad et Mac avec Safari.

Dans sa décision, le juge indique que Google a enfreint la Section 2 du Sherman Act. Cette section stipule que toute personne ou entreprise qui monopolise ou tente de monopoliser toute partie du commerce ou de l’industrie entre les différents États ou avec les nations étrangères est coupable d’un crime.

Le département américain de la Justice (DOJ) estimait que cette pratique enfreignait le droit de la concurrence, considérant ces contrats comme illégaux, alors que son outil de recherche est déjà ultra dominant sur le marché.

Durant le procès, le juge avait exprimé des doutes sur le fait que le gouvernement avait démontré que ces accords ne respectaient pas le droit à la concurrence américain. Mais il avait également mis en doute la défense de Google, se demandant comment un moteur de recherche rival aurait la capacité de payer le prix fort à Apple pour obtenir une position privilégiée sur ses appareils.

Google a par ailleurs assuré que les recherches effectuées sur Amazon, Facebook ou encore Expedia relevaient de la concurrence à son moteur de recherche, une affirmation également questionnée par le juge.

Cela va impacter Apple

Le tribunal devra décider des prochaines mesures à prendre pour lutter contre les pratiques anticoncurrentielles de Google, et des injonctions pourraient être prononcées.

À l’avenir, Google et Apple pourraient se voir interdire de conclure des accords pour le moteur de recherche, ce qui entraînerait une perte de revenus pour les deux entreprises. Apple ne recevra pas de milliards pour la promotion de Google, et Google perdra le droit d’être l’option par défaut sur des milliards d’appareils Apple. Cela lui permettait d’afficher des publicités et donc générer des revenus.

La réaction de Google, qui fait appel

À la suite de la décision de justice, Kent Walker, le président des affaires mondiales chez Google, a réagi et annonce faire appel :