Il est désormais possible d’utiliser Apple Plans depuis un navigateur Web. Jusqu’à présent, le seul moyen de profiter du service de cartographie concurrent de Google Maps était d’avoir un produit Apple et d’utiliser l’application dédiée.

Apple Plans vient concurrencer Google Maps sur le Web

Apple explique qu’il est désormais possible d’obtenir des itinéraires à pied et en voiture ; de trouver des lieux d’intérêt et des informations pratiques comme leurs horaires d’ouverture ainsi que des photos, des évaluations et des commentaires ; de réaliser des actions comme commander un repas directement depuis les fiches de Plans ; et de consulter des guides pour découvrir des endroits où dîner, faire du shopping et visiter, partout dans le monde. D’autres fonctionnalités, notamment Vue à 360°, seront disponibles dans les mois à venir.

La disponibilité d’Apple Plans sur le Web est pour le moment en bêta. De plus, c’est uniquement accessible en anglais. Autre limitation : les navigateurs compatibles sur Mac ou iPad sont Safari et Chrome. Sur les PC Windows, il faut passer par Chrome ou Microsoft Edge. Les utilisateurs de Firefox ne peuvent donc pas en profiter. « La prise en charge de langues, navigateurs et plateformes supplémentaires sera étendue progressivement », indique simplement Apple.

Pour accéder à Apple Plans depuis le Web et profiter des fonctionnalités, il suffit de se rendre à l’adresse beta.maps.apple.com.

De plus, tous les développeurs, y compris ceux utilisant MapKit JS, pourront créer des liens vers Plans pour le Web afin de fournir à leurs utilisateurs des itinéraires, des informations détaillées sur des lieux et d’autres informations.