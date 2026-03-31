Apple a rendu disponible au téléchargement la première bêta d’iOS 26.5 sur iPhone et d’iPadOS 26.5 sur iPad. Il y a quelques nouveautés avec cette version, c’est l’occasion de les retrouver.

Les nouveautés de la bêta 1 d’iOS 26.5

– L’application Plans ajoute un nouvel espace « Lieux suggérés » qui affiche des recommandations basées sur les tendances locales, les recherches récentes de l’utilisateur et bien plus encore.

– Apple a déjà annoncé l’arrivée de publicités dans son application Plans. Cela concernera au départ les États-Unis et le Canada. Il n’y a pas encore de pubs dans la bêta d’iOS 26.5, mais le code indique : « Plans peut afficher des publicités locales en fonction de votre position approximative, des termes de recherche actuels ou de la vue de la carte que vous consultez pendant votre recherche ».

– Le chiffrement de bout en bout pour les messages RCS est de nouveau en test. Apple avait déjà entamé le test avec les bêtas d’iOS 26.4, avant de l’arrêter avec la version finale. Le voilà de retour avec iOS 26.5. Cela permet de sécuriser l’envoi de messages entre iPhone et les smartphones Android.

– Des fonctionnalités d’interopérabilité supplémentaires sont testées en Europe afin de se conformer au Digital Markets Act (DMA). On en retrouve trois, sachant que les deux premières avaient déjà été testées précédemment :

Appairage à proximité : les appareils tels que les écouteurs pourront s’appairer avec un appareil iOS à la manière des AirPods. Il suffira de rapprocher l’accessoire d’un iPhone ou d’un iPad pour lancer un processus d’appairage simple, en un seul geste. L’appairage d’appareils tiers ne nécessitera plus plusieurs étapes.

les appareils tels que les écouteurs pourront s’appairer avec un appareil iOS à la manière des AirPods. Il suffira de rapprocher l’accessoire d’un iPhone ou d’un iPad pour lancer un processus d’appairage simple, en un seul geste. L’appairage d’appareils tiers ne nécessitera plus plusieurs étapes. Notifications : Les accessoires tiers, tels que les montres connectées, pourront recevoir des notifications provenant de l’iPhone. Les utilisateurs pourront consulter les notifications entrantes et y réagir, une fonctionnalité habituellement réservée à l’Apple Watch. Les notifications ne peuvent être transférées qu’à un seul appareil connecté à la fois et l’activation des notifications pour un appareil tiers désactive les notifications sur l’Apple Watch. Il est possible de transférer les notifications provenant d’applications sélectionnées ou de toutes les applications.

Les accessoires tiers, tels que les montres connectées, pourront recevoir des notifications provenant de l’iPhone. Les utilisateurs pourront consulter les notifications entrantes et y réagir, une fonctionnalité habituellement réservée à l’Apple Watch. Les notifications ne peuvent être transférées qu’à un seul appareil connecté à la fois et l’activation des notifications pour un appareil tiers désactive les notifications sur l’Apple Watch. Il est possible de transférer les notifications provenant d’applications sélectionnées ou de toutes les applications. Activités en direct : les activités en direct peuvent se synchroniser avec un appareil portable tiers, à l’instar des autres notifications.

– Dans les notes de mise à jour d’iOS 26.5, Apple annonce que de nouvelles options d’achat seront proposées aux développeurs sur l’App Store. Le principal changement semble être une option permettant aux utilisateurs d’opter pour une facturation mensuelle, mais avec un engagement de 12 mois.

– Une nouvelle option apparaît pour le transfert de données entre un iPhone et un smartphone Android. Il est possible de définir les messages à transférer : ceux datant de 30 jours, d’un an ou l’intégralité des messages.

– Lorsque vous connectez un accessoire, comme Magic Keyboard, Magic Mouse ou Magic Trackpad, à un iPhone via un câble USB-C, l’iPhone établit automatiquement une connexion Bluetooth avec cet accessoire.

– L’application Livres se prépare à la rétrospective de l’année 2026, notamment des titres et des médailles pour des programmes tels que « le lecteur loyal ».