Confirmant une fuite parue hier, Apple annonce aujourd’hui que son application Plans va ajouter des publicités à partir de cet été sur iPhone, iPad, Mac et le Web. Mais il y a une « bonne » nouvelle : cela ne va concerner que deux pays au départ et la France n’en fait pas partie.

Les pubs arrivent bel et bien sur Apple Plans

Les deux pays qui auront d’abord les publicités dans Apple Plans seront les États-Unis et le Canada. Voici ce qu’Apple indique :

Chaque jour, les utilisateurs choisissent Apple Plans pour découvrir et explorer les lieux et les commerces à proximité. À partir de cet été aux États-Unis et au Canada, les commerces disposeront d’un nouveau moyen de se faire connaître en utilisant Apple Business pour créer des publicités sur Plans. Les publicités sur Plans s’afficheront lorsque les utilisateurs effectueront une recherche dans Plans. Elles pourront apparaître en haut des résultats de recherche en fonction de leur pertinence, ainsi qu’en haut d’une nouvelle fonctionnalité « Lieux suggérés » dans Plans qui affichera des recommandations basées sur les tendances locales, les recherches récentes de l’utilisateur et bien plus encore. Les publicités seront clairement identifiées afin de garantir la transparence pour les utilisateurs de Plans.

Il s’agit d’un système d’enchère qui rappelle ce que l’on retrouve déjà sur Google Maps. Par exemple, des restaurants d’une zone pourront payer Apple pour apparaître en premier lorsqu’un utilisateur cherche « sushi », « café » ou autre. Celui qui paie le plus Apple sera mis en avant. Ce sera également valable pour les autres types d’enseignes.

Et la vie privée dans tout ça ?

Qu’en est-il du respect de la vie privée avec ces pubs sur Apple Plans ? Voici ce qu’indique le fabricant d’iPhone :

La fonctionnalité Publicités sur Plans s’inscrit dans la démarche globale d’Apple en matière de publicité qui privilégie la confidentialité et garantit les mêmes mesures de protection de la vie privée dont bénéficient actuellement les utilisateurs de Plans. La localisation d’un utilisateur ainsi que les publicités qu’il voit et avec lesquelles il interagit dans Plans ne sont pas associées à son compte Apple. Les données personnelles restent sur l’appareil de l’utilisateur ; elles ne sont ni collectées ni stockées par Apple, et ne sont pas partagées avec des tiers. Lorsque Apple Business sera disponible en avril, les entreprises devront d’abord revendiquer leur emplacement sur Plans. Une fois que les publicités sur Plans seront disponibles, les entreprises pourront accéder à une expérience entièrement automatisée de création de publicités via Apple Business en quelques étapes simples. Les annonceurs et agences Apple Ads actuels auront également la possibilité de réserver des publicités via leur interface Apple Ads existante qui offrira des options de personnalisation supplémentaires pour leurs campagnes publicitaires.

Rien n’est dit pour le moment concernant l’arrivée des pubs dans Apple Plans en France et dans les autres pays.