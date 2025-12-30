Apple a débuté la diffusion d’une nouvelle série de publicités sur les réseaux sociaux positionnant l’Apple Watch comme un outil de motivation essentiel à l’approche du Nouvel An et donc du passage à 2026. Ces spots publicitaires visent à combattre la baisse de volonté, soulignant qu’une majorité de personnes délaissent leurs bonnes résolutions dès le 9 janvier. C’est en tout cas ce qu’indique l’une des pubs.

Trois pubs pour l’Apple Watch avant le passage à 2026

Intitulée « Quit quitting » (arrêtez d’abandonner en français), cette campagne de publicités montre des propriétaires d’Apple Watch fuyant littéralement des objets symbolisant l’inactivité, tels qu’un lit, un fauteuil inclinable ou un tabouret de bar. Chaque publicité se termine par le slogan impératif « Don’t Give In » (ne cédez pas en français), incitant les utilisateurs à maintenir leurs efforts physiques malgré la tentation du repos.

Diffusées sur des plateformes comme TikTok et YouTube Shorts, ces pubs mettent en lumière les fonctionnalités de coaching de la montre connectée. Les séquences offrent un aperçu de l’application Exercice d’Apple en action, affichant des mises à jour sur le rythme, des informations sur les segments d’activité et les alertes signalant la fermeture des anneaux d’activité.

Et pour ceux que cela intéresse, la musique en fond dans chacune des publicités est Give Thanks, Give Praise par Young Franco, General Levy et Tommy Villiers. Le morceau est disponible à l’écoute sur Apple Music et les autres services.